Россияне в период с 3 по 16 декабря направили в банки 60,4 тыс. обращений о реструктуризации кредитов, это на 5,6 тыс. больше, чем за предыдущие две недели, сообщили в пресс-службе Банка России.

«Граждане с 3 по 16 декабря направили в банки 60,4 тыс. обращений об изменении условий кредитных договоров, что на 5,6 тыс. больше, чем за предыдущие две недели. Число заявок от предпринимателей, наоборот, сократилось до 3,4 тыс. против 4,1 тыс. за предыдущий период. При этом доля реструктурированных кредитов бизнеса в общем количестве одобренных заявок по-прежнему составляет 90%», — отмечается в релизе.

Всего за период с 20 марта по 16 декабря банки реструктурировали бизнесу 94,2 тыс. кредитов на общую сумму порядка 840 млрд рублей, гражданам — более 1,7 млн кредитов на сумму 845 млрд рублей.