Ключевыми трендами в экономике России в 2021 году станут усиление влияния государства на деловую и социальную жизнь, несмотря на формальное снижение его доли в ВВП, отраслевые сдвиги, а также активная налоговая политика, прогнозируют специалисты ведущих экономических вузов и эксперты рейтинговых агентств, пишут «Известия» .



По расчетам ФАС, доля государства в экономике составляет примерно 70%. Оценка главы Счетной палаты Алексея Кудрина — 46—48%, а Международного валютного фонда — 33—35% ВВП. Но, несмотря на сокращение уровня госсобственности и доли расходов в ВВП, зависимость экономики от государства продолжит расти, уверен директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев. Более того, как бизнесу, так и населению однозначно придется чаще ощущать на себе прямые и косвенные действия государства. Компании могут столкнуться с усилением налогового администрирования, отметил старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

НКР ожидает сохранения ЦБ ключевой ставки на уровне 4—4,5% в 2021 году Агентство ожидает, что устойчивое возобновление экономического роста позволит России по итогам 2021 года выйти на рост ВВП в диапазоне 2,5—2,7%.

Государство станет безусловным драйвером процессов цифровой трансформации, добавил профессор ВШЭ Юрий Симачев. И разработчики, и компании начинают ориентироваться на такие изменения, как развитие «умных» городов, системы госуправления и расширение применения в ней IT-технологий. По словам Буклемишева, будет падать значение добывающих секторов и отраслей низкого передела, где наиболее высок уровень вредных выбросов в окружающую среду. А позиции IT-компаний будут только укрепляться, считает он. Остаются нерешенными проблемы в малом и среднем бизнесе: его структура, общая налоговая нагрузка, инвестиционная привлекательность и так далее, поэтому фискальная политика будет активной, но уже ориентированной скорее на стимулирование, добавил Симачев. Также стоит принципиальный вопрос о поддержке цифровой трансформации экономики, которая требует продолжения налогового маневра в интересах развития IТ-сектора.

Довольно резкие сдвиги могут произойти в сфере недвижимости, добавила управляющий директор, руководитель международной практики рейтингов нефинансовых компаний АКРА Лариса Лознова. По ее словам, переход на удаленную работу в среднесрочной перспективе приведет к пересмотру традиционной офисной культуры и перманентному поддержанию ряда служб в дистанционном формате, что уронит спрос на офисную недвижимость, ставки аренды и объемы строительства бизнес-центров.

Банк России ожидает быстрого восстановления экономики весной 2021 года Напомним, согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, опубликованному в октябре, снижение ВВП России по итогам 2020 года должно было быть в диапазоне 4—5%.

Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов отметил, что сейчас идет очень активный процесс адаптации и государства, и бизнеса к новым условиям. Поэтому изменений будет много, в том числе и в виде корректировки уже принятых решений, и они затронут все сферы экономики, уверен он. Только когда основные для правительства показатели, например доходы населения, демография, стабилизируются или хотя бы приблизятся к плановым значениям, частота изменений спадет. Поэтому стоит настроиться на период больших перемен и ждать его окончания до 2022 года не стоит, полагает эксперт.