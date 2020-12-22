Один из старейших российских брокеров — инвестиционная фирма (ИФ) «Олма» может уйти с рынка, компания уже несколько месяцев обсуждает продажу, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. По их информации, покупателем выступает структура Московского Кредитного Банка — «МКБ Инвестиции», сумма сделки составляет около 100 млн рублей. Однако обе стороны сделки ее отрицают. Как заявила гендиректор «Олмы» Любовь Симонова, такого решения нет и не будет. Представитель банка сообщил, что банк не ведет переговоры о приобретении «Олмы» или части ее активов.

Собеседник на фондовом рынке уточнил, что сама по себе компания как юридическое лицо покупаться не будет: часть сотрудников переведут на новое место работы, саму компанию будут ликвидировать, сдавать лицензии. По информации другого источника издания, процесс продажи идет не менее полугода. Основной акционер компании Олег Ячник 21 декабря не отвечал на звонки.

Летом стало известно, что Московский Кредитный Банк приобретает входящие в группу «Регион» две компании (управляющую и брокерскую) с одинаковым названием — «Регион Инвестиции». Эти сделки входили в периметр консолидации активов между «Регионом» и концерном «Россиум». Впоследствии приобретенные компании сменили название на «МКБ Инвестиции», а разработанная ранее онлайн-платформа «Эволюция» стала «МКБ Инвест».

По мнению президента «Финама» Владислава Кочеткова, бизнес «Олмы» в последние годы не демонстрировал заметного роста — вероятно, акционеры оказались не готовы к существенным вложениям в развитие, которых требует сегодняшний рынок. Но и банк пропустил первую волну прихода частного инвестора и сейчас исправляет ситуацию за счет платформы «МКБ Инвест». Продукт нуждается в доработке, быстрее готовое решение банк может получить у «Олмы». Кочетков считает такой путь логичным, поскольку покупка действующего бизнеса может быть дешевле, чем затраченные месяцы, которых потребует самостоятельная разработка.