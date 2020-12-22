Банк «Траст» вышел из капитала рейтингового агентства «Эксперт РА», пишет «Коммерсант» . Покупателем 9,9% акций агентства стало частное лицо, которое могло действовать в интересах бизнесмена Олега Дерипаски. Другой потенциальный покупатель, группа «Регион» — «Россиум», судя по всему, не участвовала в торгах. Сделка прошла напрямую между покупателем и продавцом, минуя торги на единой электронной торговой площадке. Миноритарный пакет «Эксперт РА» ушел покупателю, сделавшему предложение по цене отсечения, установленной на последнем аукционе, указали в «Трасте». Объем сделки составил 52 млн рублей.

Покупателем выступило физическое лицо, сообщили два источника издания. По словам одного из них, новый инвестор представляет интересы бизнесмена Олега Дерипаски.

Как отмечает издание, судя по всему, группа «Регион» — «Россиум» не участвовала в аукционе на 9,9% «Эксперт РА». Впрочем, ее структуры владеют почти 20% рейтингового агентства НРА. Кроме того, 31,4% принадлежат нынешнему гендиректору НРА Алине Розенцвет, которая ранее занимала должность вице-президента инвесткомпании «Регион».

По словам гендиректора аналитического агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, на рейтинговом рынке сейчас олигополия, а рейтинговые агентства — это больше «надрыночная структура». Участники вместе с таким активом приобретают важный статус, и даже политический вес и влияние, поэтому рейтинговый бизнес — это не только про прибыль и выручку, отметил Самиев. Также «это дает доступ к масштабному объему информации, которого ни у кого нет. Этим рейтинговый бизнес и интересен», считает он.