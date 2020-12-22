Норвик Банк предлагает посетителям Банки.ру вклад «Новогодний процент» на специальных условиях. Чтобы оформить депозит с повышенной ставкой, нужно подать заявку на сайте Банки.ру и получить промокод.

Вклад «Новогодний процент» открывается на 24 месяца и один день. Доходность составляет 5,3% годовых.

«В рейтинге вкладов с аналогичными условиями такое предложение занимает одну из лидирующих позиций», — комментирует эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Минимальная сумма первоначального взноса — 50 тыс. рублей, максимальная — 50 млн рублей. В течение полугода с даты открытия депозита его можно пополнять на суммы от 25 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.



Предложение действует до 31 декабря этого года.

