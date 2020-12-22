Сенат конгресса США вслед за палатой представителей одобрил в понедельник вечером проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа, передает ТАСС.

Теперь документы, как ожидается, в ближайшее время подпишет президент США Дональд Трамп.

В воскресенье республиканцы и демократы в конгрессе смогли уладить продолжавшиеся несколько месяцев разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования экономики страны объемом почти 900 млрд долларов. Данная инициатива дополнила пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году в размере около 1,4 трлн долларов.

До этого обе палаты одобряли последний пакет по стимулированию пострадавшей от последствий пандемии экономики в апреле. К настоящему времени срок многих его положений уже подошел к концу. Согласованный законодателями пакет предусматривает предоставление еженедельно до середины марта дополнительно 300 долларов в рамках федерального пособия по безработице, а также прямые выплаты в размере 600 долларов ряду категорий граждан, меры, направленные на поддержку бизнеса, школ, поставщиков медицинских услуг, а также арендаторов, столкнувшихся с угрозой выселения из-за неспособности оплачивать счета за аренду. В частности, из бюджета на оказание помощи малому бизнесу будет направлено 325 млрд долларов, авиакомпаниям — 15 млрд.



Кроме того, как отмечается в документе, на распространение вакцин от COVID-19, тестирование населения на коронавирус, отслеживание контактов заразившихся заложено 69 млрд долларов. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше 6 трлн долларов с учетом шагов, сделанных Федеральной резервной системой.