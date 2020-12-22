Банк России разрешил кредитным организациям при формировании резервов использовать подход на основе внутренних рейтингов, следует из размещенного накануне сообщения регулятора.

«Банки, которые перешли на применение подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР, IRB-подход) для расчета нормативов достаточности капитала, с 2021 года смогут использовать собственные методики и модели оценки кредитных рисков также и при формировании резервов», — отмечается в релизе.

Теперь такие банки могут рассчитывать резервы по ссудам физическим лицам и малым и средним предприятиям на основе оценки ожидаемых кредитных потерь. Таким образом, они смогут не применять общие подходы по формированию резервов, действующие для всех остальных кредитных организаций, поясняют в Центробанке.

Для расчета резервов на возможные потери банки смогут использовать основные элементы уже существующих рейтинговых систем (в том числе оценки вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте и величины кредитного требования, подверженной риску дефолта), которые применяются для определения величины кредитного риска в рамках ПВР.



Положение Банка России вступает в силу с начала 2021 года. Регулятор ожидает положительного эффекта для кредитных организаций от внедрения нового регулирования, при этом перешедшим на ПВР банкам предоставляется право применения этого подхода в добровольном порядке.