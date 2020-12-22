В Министерстве экономического развития РФ создан экспертный совет по устойчивому развитию. В совет вошли более 30 ведущих российских и зарубежных компаний, он будет работать под руководством министра экономического развития Максима Решетникова, сообщается на сайте МЭР.

«Совет станет площадкой для регулярного взаимодействия министерства с российским бизнесом по «устойчивой» повестке. Совместно с представителями компаний министерство продолжит работу по обсуждению социальных и экологических аспектов ведения бизнеса, а также вклада частного сектора в достижение целей устойчивого развития ООН. Также участники совета будут обсуждать вопросы адаптации российских компаний к новым международным трендам и регуляторике в области устойчивого развития, в том числе реакцию на вероятное введение пограничного корректирующего углеродного механизма в ЕС», — говорится в релизе.

К первому заседанию совета департамент многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов МЭР подготовил обзор глобальных трендов в области устойчивого развития , которые способствуют формированию новых рынков и ниш. Публикация содержит данные о 84 сегментах рынка из 11 областей, спрос в которых будет расти в ближайшее десятилетие.



Как указывает директор департамента Наталья Стапран, совокупный мировой объем отраслей, где потребуются «устойчивые» продукты и услуги, вырастет к 2030 году до 16,3 трлн долларов. «Мы надеемся, что российский бизнес сможет воспользоваться открывающимися возможностями в «устойчивой» повестке, а публикация будет им подспорьем в поиске своей специализации», — отметила она.