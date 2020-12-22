Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать НДС за продукты питания самым уязвимым категориям граждан — пенсионерам и малоимущим, чей доход не превышает величины прожиточного минимума. Об этом пишет RT . Петунин отметил, что проблема роста цен на продукты не так давно поднималась президентом России Владимиром Путиным, в результате чего правительство приняло меры, направленные на стабилизацию ситуации.

«Снизить размер данных расходов могло бы освобождение данных граждан от уплаты НДС за приобретаемые продукты питания», — говорится в тексте обращения.

По мнению Петунина, этого можно достичь путем его автоматического возврата при проведении оплаты с помощью банковской карты, при этом с установлением ежемесячного лимита, подлежащего возврату НДС во избежание злоупотреблений. «В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10—20%, что позволило бы наиболее уязвимым категориям общества — пенсионерам и малоимущим — снизить свои расходы на продовольственные товары», — подчеркивается в обращении.