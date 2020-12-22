Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар прибавил 46 копеек, а евро — 33 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,22 рубля (плюс 42 копейки), курс евро — 91,94 рубля (плюс 41 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром за один доллар дают 74,78 рубля, но придется приложить усилия, чтобы вернуть курс к уровню 74 рубля за доллар. По его словам, если во вторник торги закроются около уровня 74 рубля, пара доллар/рубль возобновит нисходящее движение к уровню 72,6 рубля. Поскольку евро и фунт вернулись на прежние уровни, то сильного ослабления рубля на данный момент не ожидается, отмечал эксперт.

«На российскую валюту мы смотрим пессимистично, поводов для ее роста нет. К концу года пара доллар/рубль вполне может уйти ближе к отметке 78», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.