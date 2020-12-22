Банк ДОМ.РФ и международная платежная система Visa завершили пилотный проект по выпуску цифровой дебетовой карты. Теперь новый продукт доступен в мобильном приложении для всех клиентов, поясняется в сообщении банка.

«Цифровая карта выпускается моментально и предоставляет клиенту доступ ко всем привилегиям программы лояльности и сервисам банка», — подчеркивается в релизе. Как уточняется, в IV квартале текущего года повышенный кешбэк в 5% доступен за траты в категориях «шопинг», «красота», «аптеки» и «дом», а с 1 января по 31 марта 2021 года — в категориях «развлечения», «транспорт», «красота» и «дом». За покупки в иных категориях предусмотрен кешбэк в 0,5%; также клиенты могут подключиться к бонусным программам партнеров банка на bonus.domrfbank.ru.

При выпуске карты в мобильном приложении нужно самостоятельно определить кодовое слово и установить ПИН-код, а также подключить карту к одному из электронных кошельков на выбор (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или Garmin Pay) для оплаты смартфоном или другим устройством.

Пополнение возможно по номеру карты, счета или телефона через мобильное приложение или переводом из стороннего банка по Системе быстрых платежей. Реквизиты цифровой карты доступны в разделе «Информация о карте» мобильного приложения. Снять наличные с цифровой дебетовой карты можно в банкоматах с бесконтактной технологией NFC.



«Среди других преимуществ цифровой карты Банка ДОМ.РФ — снятие наличных без комиссии в любых банкоматах в России и за рубежом, бесплатные мгновенные переводы по номеру телефона или карты, а также широкий перечень востребованных операций, совершаемых с помощью карты без комиссии в дистанционных каналах обслуживания, включая оплату услуг ЖКХ, сотовой связи, Интернета, телевидения, налогов, штрафов, госуслуг и других сервисов», — отмечается в релизе.