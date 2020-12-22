Генеральным директором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства назначен заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Исаевич. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Возглавлявший Корпорацию МСП до этого Александр Браверман освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, уточняется в релизе.

Распоряжение закрепляет ряд других изменений в структуре управления Корпорацией МСП. Так, председателем совета директоров становится первый вице-премьер Андрей Белоусов. Занимавший этот пост министр экономического развития Максим Решетников вместе с генеральным директором «ЮниЗоо» Дмитрием Бавиновым войдет в состав совета директоров.



Корпорация МСП — один из крупных российских институтов развития. С ее помощью государство оказывает поддержку представителям малого и среднего бизнеса, напоминают в Кабмине. В рамках реформы институтов развития Корпорация МСП присоединится к другому, более крупному институту развития — «ВЭБ.РФ», на базе которого будет создан инвестиционный блок для стимулирования экономического роста.



Позже во вторник, 22 декабря, агентство ТАСС сообщило со ссылкой на представителя ВЭБа, что Браверман станет первым заместителем председателя госкорпорации. «Александр Арнольдович Браверман будет назначен первым заместителем председателя «ВЭБ.РФ», круг его обязанностей будет определен в ближайшее время», — сказал собеседник агентства.

