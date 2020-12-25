Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Норвик Банк предлагает посетителям Банки.ру вклад «Новогодний процент» на специальных условиях. Чтобы оформить депозит с повышенной ставкой, нужно подать заявку на сайте Банки.ру и получить промокод. Вклад «Новогодний процент» открывается на 24 месяца и один день. Доходность составляет 5,3% годовых.

Газтрансбанк ввел вклад «Новогодний». Депозит открывается на 367 дней под 5,5% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы можно вносить суммами от 5 тыс. рублей в течение первых 90 календарных дней с даты открытия. Расходные операции не допускаются. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет.

Россельхозбанк повысил ставку по вкладу «Доходный» — в рамках акции «Отличное предложение» можно открыть депозит по ставке до 4,4% годовых. Также банк продлил срок действия акции до 15 января 2021 года.

Банк ДОМ.РФ ввел вклад «Ипотека в кармане». Минимальная сумма вложения — 30 тыс. рублей, максимальная — 50 млн рублей. Срок размещения депозита — 367 дней. Доходность составляет 3,9% годовых. Вклад можно пополнять суммами от 1 тыс. рублей в течение всего срока, кроме последних 30 дней. Расходные операции не предусмотрены.

Банк «Союз» ввел вклад «Проценты вперед». Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Доходность при оформлении в офисе составляет 4,2%, в интернет-банке — 4,3% годовых. Срок депозита — 367 дней. Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация не предусмотрены.

Банк «Международный Финансовый Клуб» вводит вклад «МФК Выгодный». Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей, максимальная — 2 млн рублей. Сроки составляют шесть, 12 и 24 месяца. Доходность равна 5,3%, 5,5% и 5,55% годовых соответственно. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Генбанк ввел новый вклад «Выгодный». Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей на срок от 91 до 729 дней. Процентная ставка в зависимости от срока составляет 3,3—3,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет либо капитализируются.

Газтрансбанк ввел вклад «Накопительный Онлайн». Минимальная сумма размещения — 10 тыс. рублей, срок составляет 200 дней. Процентная ставка равна 5,1% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.