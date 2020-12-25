Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ продлил льготную ипотеку для медработников до конца 2021 года. Как уточняют в банке, в рамках этой программы врачи и сотрудники лечебных учреждений могут оформить ипотеку по ставке от 6,9%. Это собственная социальная программа Банка ДОМ.РФ, запущенная в мае 2020-го с целью поддержки медиков в условиях распространения COVID-19.

ПСБ запустил сервис подачи онлайн-заявки на ипотеку. Теперь клиенты банка могут получить предварительное одобрение жилищного кредита за несколько минут без визита в офис. Сервис доступен для новых клиентов банка при покупке недвижимости на первичном рынке, в том числе по госпрограмме-2020.

Банк ДОМ.РФ в партнерстве с компанией Tashir Estate запустили ипотеку по ставке от 2,7%. Программа реализуется в рамках льготной ипотеки на новостройки, запущенной по поручению президента РФ в апреле. Кредит по субсидированной ставке можно оформить на покупку квартир в жилом комплексе Stellar City в Москве. Льготная ставка устанавливается на весь срок кредита — до 30 лет.