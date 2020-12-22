Банк России установил официальные курсы валют на 23 декабря.

Курс доллара повысился на 67,77 копейки, составив 75,3498 рубля (74,6721 рубля на 22 декабря). Курс евро вырос на 1 рубль 7 копеек, до 92,0699 рубля (с 91,0029 рубля на 22 декабря).

На Московской бирже на 12:13 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 29 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 25 копеек, валюты стоят 75,09 и 91,78 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 75—75,55 рубля за доллар и 91,63—92,29 рубля за евро.