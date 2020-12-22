Новое налоговое соглашение с Кипром, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам, предусматривает ряд исключений, чтобы не допустить удорожания финансирования для российских компаний и ухудшения условий для публичных кипрских компаний, которые инвестировали в Россию. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Ранее Госдума ратифицировала налоговое соглашение с Кипром.
Документ внесен на ратификацию правительством РФ.
«Госкомпании не попадают, потому что эти исключения касаются исключительно компаний, которые имеют реальное экономическое присутствие на Кипре, которые имеют фактическое право на доход. А в части кредитов и выплат по облигациям эти исключения сделаны для того, чтобы не было удорожания для российских компаний финансирования от розничных европейских инвесторов», — сказал Сазанов на пленарном заседании Госдумы.
«В части публичных компаний это касается исключительно кипрских компаний, которые являются публичными, у которых есть много розничных инвесторов, чтобы для них не произошло ухудшения условий по сравнению с моментом, когда они инвестировали деньги в Россию, также для них сделано исключение», — заключил он.