Новое налоговое соглашение с Кипром, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам, предусматривает ряд исключений, чтобы не допустить удорожания финансирования для российских компаний и ухудшения условий для публичных кипрских компаний, которые инвестировали в Россию. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Ранее Госдума ратифицировала налоговое соглашение с Кипром.

Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Кипром о налогах на доходы Документ внесен на ратификацию правительством РФ.

«Госкомпании не попадают, потому что эти исключения касаются исключительно компаний, которые имеют реальное экономическое присутствие на Кипре, которые имеют фактическое право на доход. А в части кредитов и выплат по облигациям эти исключения сделаны для того, чтобы не было удорожания для российских компаний финансирования от розничных европейских инвесторов», — сказал Сазанов на пленарном заседании Госдумы.

«В части публичных компаний это касается исключительно кипрских компаний, которые являются публичными, у которых есть много розничных инвесторов, чтобы для них не произошло ухудшения условий по сравнению с моментом, когда они инвестировали деньги в Россию, также для них сделано исключение», — заключил он.