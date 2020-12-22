Кредит в банке и заем у друзей или близких — принципиально разные вещи для многих россиян, свидетельствуют данные опроса НАФИ .

Аналитики напоминают, что, согласно результатам более раннего исследования, 28% россиян пользуются банковскими кредитами. «Традиционно в решении своих финансовых трудностей россияне рассчитывают преимущественно на себя, свою семью и близких. Другие коммерческие или государственные институты, как правило, не выступают в качестве доступного источника помощи, в том числе в кризисной ситуации. При ухудшении финансового положения и невозможности выплатить кредит россияне, вероятнее всего, обратятся за помощью к друзьям или родственникам (43%). Каждый четвертый (27%) попросит отсрочку платежа или увеличение срока кредита в банке, где оформлен кредит. Еще 6% для погашения задолженности возьмут кредит в другом банке», — говорится в материале.

Более половины россиян (53%) следуют правовым и этическим нормам и считают необходимым возврат займа как банку, так и знакомому или родственнику, констатируют авторы исследования. Однако треть россиян (33%) допускают невыполнение долговых обязательств перед банком, осуждая при этом невозврат займа знакомому или родственнику.

Большинство россиян не осуждают людей, которые не смогли вернуть кредит в банк и стали банкротами. Почти три четверти опрошенных считают, что банкротство — это просто «неприятное обстоятельство», после которого жизнь человека «не изменится радикально» (73%), и готовы вести дела с человеком, которого признали банкротом (71%).



«Сегодня банкротство воспринимается россиянами скорее нейтрально, нет барьеров для того, чтобы люди активно пользовались этим инструментом в сложных жизненных обстоятельствах. Как говорится, «от тюрьмы и от сумы не зарекайся»: у людей нет предубеждений против банкротства, они понимают, что это может случиться с каждым», — комментирует результаты опроса генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.