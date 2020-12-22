SberCIB, бизнес-сегмент в составе корпоративно-инвестиционного блока СберБанка, который работает с крупнейшими клиентами, выделит группе компаний «ФСК» 45,5 млрд рублей в рамках генерального соглашения о финансировании строительства нового жилого комплекса Sydney City. Об этом сообщили в «Сбере», уточнив, что банком будет профинансировано поэтапное строительство пяти очередей в течение шести лет. На данный момент проект находится на первом этапе возведения.

«Мы рады принимать участие в таком масштабном и качественном проекте, как жилой комплекс Sydney City от ФСК. SberCIB и ФСК подписали кредитный договор на сумму 11,8 миллиарда рублей сроком на четыре года для строительства первой очереди, а общая сумма финансирования в течение шести лет составит 45,5 миллиарда рублей», — рассказал старший вице-президент СберБанка Андрей Шеметов.

Жилой комплекс Sydney City будет возведен на берегу Москвы-реки в Северо-Западном административном округе Москвы в районе Хорошево-Мневники. Квартиры бизнес-класса будут расположены на участке в 19,3 га. 33 корпуса переменной этажности объединены в десять самостоятельных жилых кластеров, выполненных по индивидуальному дизайну. Жилая площадь застройки составит 406 690 кв. м. Проект планируется реализовать в составе восьми очередей до 2028 года.



«Объект возводится по новым правилам (с использованием эскроу-счетов), то есть не зависит напрямую от средств участников долевого строительства, а значит, независимо от спроса, благодаря кредитной линии банка объект будет финансироваться непрерывно и строиться согласно заявленным срокам», — подчеркивает президент ГК «ФСК» Владимир Воронин.

