Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на депозитах и остатках на счетах в ЦБ в драгоценные металлы. По задумке Минфина, в первую очередь это может быть золото. Изменения направлены на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда.

Закон также предоставляет правительству РФ право выдавать в 2021 году госкредиты, не предусмотренные программой на 2021—2023 годы, в пределах ее объема, а также из остатков средств федерального бюджета с 2020 года. Документ предусматривает зачисление всех административных штрафов за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным федеральным автодорогам в Федеральный дорожный фонд.

Ряд вносимых законом изменений касается наделения публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» полномочиями главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов бюджета. В ходе исполнения федерального бюджета в 2021—2024 годах допускается предоставление данной компании средств без поправок в сам бюджет, но после рассмотрения соответствующих предложений комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Госдума приняла закон о возможности размещения средств ФНБ в драгметаллах Документ оформлен как поправка ко второму чтению законопроекта о зачислении штрафов с платных дорог в Федеральный дорожный фонд.

Также повышается порог, начиная с которого решения об инвестициях или субсидиях из федерального бюджета на объекты капитального строительства принимаются правительством — до 3 млрд рублей с 1,5 млрд. При меньшей сумме средства может выделить своим правовым актом главный распорядитель бюджетных средств. При вложениях от 1,5 млрд рублей надо будет в течение 10 дней проинформировать о таких решениях Госдуму и Совет Федерации.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

