Дебетовые карты Хоум Кредит Банка теперь можно пополнять наличными в салонах связи и терминалах МТС. Об этом объявили в банке, подчеркнув, что пополнение происходит моментально и без комиссии.
Максимальная сумма пополнения за один раз через кассу составит 500 тыс. рублей, через терминал — 15 тыс.
Для пополнения карты через кассу необходимо:
- назвать номер карты;
- предъявить паспорт (по запросу);
- передать наличные кассиру;
- проверить указанные в чеке реквизиты;
- подписать чек.
Для пополнения карты через терминал нужно:
- на главном экране выбрать «Платежи в банки»;
- на открывшемся экране выбрать «Хоум Кредит»;
- ввести номер карты и сумму;
- вложить банкноты в купюроприемник;
- подтвердить перевод;
- взять чек.
В настоящее время у МТС около 5 тыс. офисов продаж и терминалов оплаты.