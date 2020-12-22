Дебетовые карты Хоум Кредит Банка теперь можно пополнять наличными в салонах связи и терминалах МТС. Об этом объявили в банке, подчеркнув, что пополнение происходит моментально и без комиссии.

Максимальная сумма пополнения за один раз через кассу составит 500 тыс. рублей, через терминал — 15 тыс.

Для пополнения карты через кассу необходимо:

назвать номер карты;

предъявить паспорт (по запросу);

передать наличные кассиру;

проверить указанные в чеке реквизиты;

подписать чек.

Для пополнения карты через терминал нужно:

на главном экране выбрать «Платежи в банки»;

на открывшемся экране выбрать «Хоум Кредит»;

ввести номер карты и сумму;

вложить банкноты в купюроприемник;

подтвердить перевод;

взять чек.

В настоящее время у МТС около 5 тыс. офисов продаж и терминалов оплаты.