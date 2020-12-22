Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Хлынов» до уровня «ruBBB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB-» с «позитивным» прогнозом.

«Повышение рейтинга обусловлено органическим ростом бизнеса, оптимизацией структуры владения, а также поддержанием комфортного уровня достаточности капитала и рентабельности. Рейтинг кредитоспособности банка отражает ограниченные рыночные позиции, приемлемый уровень ликвидности, удовлетворительные оценки качества активов и корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, приемлемый уровень ликвидности обусловлен наличием умеренного запаса балансовой ликвидности: за последние 12 месяцев среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 16% и 33,5%.

Основным источником фондирования являются средства физлиц (62% пассивов), стоимость которых оценивается как приемлемая (за III квартал 2020 года — 4% в годовом выражении).

