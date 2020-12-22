70% школьников заинтересованы в получении заработка в соцсетях. Таковы данные совместного исследования QIWI, Национальной гильдии фрилансеров (НГФ) и IQ2U.RU.

Среди школьников большинство желающих найти подработку — девушки (63%). При этом желание поработать в свободное время не зависит от возраста — о нем поровну заявили школьники младше 14 лет и старше.



«Высокий уровень проникновения Интернета способствует тому, что большинство школьников (70%) рассматривают возможность получения дохода в онлайн-среде. Среди тех, кто хочет найти предложения в офлайне, 60% рассматривают сферу проведения опросов, 40% — вакансии мерчендайзеров. Школьники активно пользуются социальными сетями и заинтересованы в коммерциализации своей активности. Чаще всего для этого они используют Instagram (32%), «ВКонтакте» (26%), TikTok (24%). Причем дети до 14 лет предпочитают TikTok (29%) и Instagram (25%). Дети старше 14 лет пользуются в основном Instagram (38%) и «ВКонтакте» (30%)», — сказано в исследовании.

В опросе участвовали свыше 1 200 учащихся из более чем 50 городов России.

