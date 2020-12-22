Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий отсрочку по выплате задолженностей для пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса.

Ранее парламент принял закон, по которому индивидуальные предприниматели и субъекты МСБ в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях получили право воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам и кредитным договорам в пределах 15 млн рублей. Это правило подлежало применению к документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года. Закон продлевает этот срок до 1 мая 2021 года.

Также закон продлевает до 1 июля 2021 года действие запрета приставам осматривать, арестовывать, изымать и передавать движимое имущество должников-граждан, за исключением принадлежащего им транспорта.