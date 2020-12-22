Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности направлять средства материнского капитала на уплату первоначального взноса или погашение ипотеки, предоставленной организациями, которые занимаются обеспечением военных жильем. Действие закона предлагается распространить на договоры, заключенные с 18 марта 2019 года.

Как отмечается в пояснительной записке, законодательство с марта 2019 года не позволяло направлять средства маткапитала на приобретение или строительство жилья по ипотечным договорам с «иными» некредитными организациями, которые не подконтрольны Банку России и другим государственным органам, под этот запрет тогда попала и военная ипотека.

Согласно подписанному документу, разрешается направить средства маткапитала на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение либо строительство жилья, предоставленным «учреждением, созданным по решению правительства РФ для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих».