Новые интернет-банк и мобильное приложение для частных клиентов стали доступны в банке «Акрополь», говорится в релизе ЦФТ.

«Сервисы дистанционного обслуживания реализованы на базе продукта F.Balance от Faktura.ru. Для удобства действующих и новых клиентов доступны самостоятельная регистрация в ДБО и восстановление пароля действующим клиентам. Интернет-банк и мобильное приложение выполнены в дефолтном дизайне F.Balance от Faktura.ru», — сказано в сообщении.

Клиентам банка «Акрополь» доступны переводы в рублях и иностранной валюте, сервисы для совершения сделок с иностранной валютой по внутреннему онлайн-курсу. В интернет-банке и мобильном приложении также можно получать и отправлять переводы по Системе быстрых платежей.