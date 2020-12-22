Динамика потребительских расходов в России в период с 14 по 20 декабря была положительной: рост составил 1,1% в годовом выражении после падения на 2,8% неделей ранее. Такие данные своего аналитического портала SberIndex.ru приводит СберБанк.

Как отмечается в материале, «заметное оживление потребителя с начала декабря выглядело подозрительно, а переход к положительному результату без видимых на то причин на прошедшей неделе потребовал дополнительного исследования».

Аналитики «СберИндекса» полагают, что такая динамика объясняется переносом зарубежных расходов на территорию России. С начала декабря 2019 года возрастал турпоток, чего в текущем году не наблюдается. Если учесть траты, осуществляемые за границей, то вместо прироста в 1,1% год к году было бы падение совокупных расходов на 6%.

«Иными словами, внутренний спрос получил поддержку от невозможности тратить за пределами России», — заключают эксперты.

В предновогодний период отмечается восстановление и в секторе услуг, указано в исследовании с уточнением, что динамика составила минус 17,6% год к году.

«Сохраняется декабрьская активность потребителей в сегменте «авиабилеты». На неделе 14—20 декабря падение расходов здесь составило лишь 10,4% год к году. Однако ситуация с «лондонским штаммом» наверняка приведет к тому, что сразу после праздников спрос на поездки снова упадет», — рассуждают в «Сбере».



В обзоре также отмечается, что количество активных торговых точек устойчиво увеличивается и сейчас на 5% выше показателей февраля. Рост наблюдается по всем ключевым направлениям (продуктовая розница, прочие товары и услуги).

