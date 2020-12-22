Госдума приняла во втором чтении законопроект о комплексном развитии территорий. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В соответствии с документом субъекты Федерации смогут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Предполагается, что указанные программы станут основанием для принятия субъектами РФ решений о комплексном развитии территорий, на которых расположены включенные в данные программы многоквартирные дома, соответствующие установленным критериям.

Законопроект вызвал множество критических замечаний в экспертном сообществе и у депутатов при рассмотрении его в первом чтении, констатируют в Госдуме. На рассмотрении законопроекта на пленарном заседании присутствовал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Было решено совместно с правительством подготовить документ ко второму чтению.

К законопроекту поступила 131 поправка, 58 из них рекомендованы к принятию.

Как отмечал ранее первый заместитель председателя ГД Александр Жуков, «депутаты вместе с правительством проделали очень большую работу, и ко второму чтению этот законопроект существенно улучшен, многие спорные вопросы сняты».

Так, поправками в Жилищный кодекс фиксируется норма, согласно которой собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки, взамен освобождаемых ими жилых помещений предоставляется возмещение, включающее рыночную стоимость жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме, в том числе земельного участка, на котором он расположен, с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику его изъятием, в том числе упущенную выгоду. По заявлению собственника ему предоставляется взамен освобождаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. При этом предоставляемое жилое помещение находится в границах территорий, подлежащих комплексному развитию, следует из сообщения ГД.

Решение о включении или невключении многоквартирного дома в границы комплексного развития принимает собрание собственников.

Предложенные в законопроекте нормы позволят расселить то аварийное жилье, на расселение которого не хватало средств федерального и региональных бюджетов, отметил заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Павел Федяев.



«Граждане получат возможность переехать из бараков, из домов без инженерных сетей, без канализации, без отопления в нормальные дома. То есть появится возможность объединить средства и федерального бюджета, и инвесторов, и застройщиков для решения такой большой и значимой проблемы, как аварийное жилье», — сказал он.

