Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому транспортные карты и карты для школьников могут быть выведены из-под запрета на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.



В частности, закон закрепляет возможность пополнения наличными транспортных и школьных карт, которые реализованы как анонимные электронные средства платежа. Речь идет о картах, использующихся для оплаты проезда в общественном транспорте, питания обучающихся в школах, профессиональных образовательных организациях, вузах и получающих дополнительное образование.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, статистика оборота таких карт в ряде регионов показывает, что с их помощью люди активно переходят к безналичному обороту. В настоящее время около 60—70% таких карт пополняется наличными через банки или с помощью банковских платежных агентов. Разработчики закона считают, что сохранение возможности пополнения таких карт наличными позволит гражданам получать удобные платежные сервисы, повысит прозрачность денежного обращения и снизит нагрузку на бюджеты регионов.

В августе 2020 года в силу вступили поправки в законодательство, ограничивающие пополнение наличными анонимных электронных кошельков, выпущенных под транспортные карты. Запрет не коснулся большинства действующих карт, которые выпускаются самими транспортными организациями или пополняются через них. При этом в Банке России заявляли, что регулятор не возражает против вывода транспортных карт из-под данного запрета в случае технической возможности разграничить такие анонимные средства платежа.

Банк России ранее отсрочил запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков в виде транспортных карт до 1 апреля 2021 года. Регулятор отмечал, что теперь у операторов транспортных систем будет больше времени, чтобы скорректировать при необходимости свои бизнес-модели для соответствия закону «О национальной платежной системе» и продолжить оказывать гражданам такую социально значимую услугу.