ОТП Банк запустил собственную торговую площадку, на которой можно приобрести товары из восьми категорий в рассрочку. Платформа находится по адресу shop.otpbank.ru.

Для совершения покупки нужно заполнить короткую онлайн-анкету и дождаться решения по кредиту, что, как обещают в банке, займет не более 15 минут. В случае одобрения кредита выбранный товар сразу окажется в корзине покупателя — останется выбрать способ доставки в любой населенный пункт России.

В декабре 2020 года в онлайн-витрине ОТП Банка для покупки доступно более 1 тыс. единиц бытовой техники и электроники. «При составлении ассортимента специалисты ОТП учитывали статистику наиболее популярных покупок и выбирали привлекательные предложения по цене и качеству», — подчеркивается в релизе.



В 2021 году ОТП Банк планирует активно развивать собственный торговый агрегатор, расширяя ассортимент товаров и подключая новых партнеров и ретейлеров федерального и регионального уровня.