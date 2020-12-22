Единая биометрическая система (ЕБС) получит статус государственной информационной системы, и с ее использованием можно будет оказывать не только весь перечень финансовых услуг, но и государственные услуги. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Согласно законопроекту, сдать биометрические данные в ЕБС теперь можно будет и в МФЦ с соблюдением всех необходимых мер информационной безопасности.

«Принятие законопроекта позволит безопасно и комфортно предоставлять нашим гражданам любые продукты и сервисы с помощью удаленной биометрической идентификации. И делать это смогут не только банки, но и некредитные финансовые организации и компании из других секторов экономики. Это, с одной стороны, значительно расширит возможности дистанционного обслуживания с помощью ЕБС, а с другой — позволит людям значительно экономить время и максимально эффективно решать свои насущные вопросы», — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.