Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Банка России в целях предотвращения вывода средств из страховых организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

Документ предоставляет ЦБ право незамедлительно приостанавливать полностью или частично расходные операции по банковским вкладам и счетам депо страховщиков, направленные на вывод их активов. Решение о приостановке операций Центробанк будет принимать одновременно с выдачей предписания об ограничении или о запрете на совершение отдельных сделок.

Банки и профучастники рынка ценных бумаг будут обязаны приостановить операции страховщика со дня получения соответствующего решения, информация о котором будет передаваться им через личный кабинет на сайте Банка России. Решение об ограничении или приостановке действия лицензии страховщика будет вступать в силу со дня его принятия и публиковаться на официальном сайте ЦБ в тот же день.



Как пояснял ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сейчас сформировалась негативная практика, когда страховщики проводят сделки, направленные на вывод активов, в нарушение предписаний ЦБ об ограничении или запрете операций с ценными бумагами. В связи с этим предлагается усилить надзорные полномочия регулятора.