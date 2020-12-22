Президент России Владимир Путин подписал закон, откладывающий на три месяца — до 1 апреля 2021 года — срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее норма о запрете продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО должна была вступить в силу с 1 января 2021 года. Законом разрешается предустановка на такие товары ПО, произведенного в других странах ЕАЭС: Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. При этом порядок ведения перечня соответствующих программ должен определяться Кабмином РФ.

Кроме того, закон предусматривает, что предварительно установленные программы для ЭВМ, используемые потребителем на отдельных видах технически сложных товаров для доступа к информации на сайтах в Интернете, должны обеспечивать возможность использования по умолчанию российской поисковой системы, а также системы, страной происхождения которой являются другие государства — члены ЕАЭС.

Ранее Минцифры РФ сформировало перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства. Среди них приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир». Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан президентом в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля текущего года. В марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года.