В Госдуме прошел первое чтение проект закона, дающего возможность Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства достраивать жилые дома. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Инициатива направлена на решение проблем обманутых дольщиков. Предлагается предоставить Фонду защиты прав дольщиков право завершать строительство многоквартирных домов и реализовывать готовые жилые и нежилые помещения на земельных участках, переданных фонду по решению арбитражного суда.

«Предполагается дать право фонду совместно с субъектами РФ на основании соглашений, заключаемых без торгов, реализовывать программы, направленные на строительство (завершение строительства) многоквартирных домов с передачей части жилых помещений для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан (переселение граждан из аварийного жилищного фонда, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, имеющие невысокий уровень дохода, граждане, страдающие тяжелой формой хронических заболеваний, многодетные семьи, имеющие трех и более детей)», — поясняется в сообщении.

Прошел первое чтение законопроект о защите дольщиков от вывода средств компенсационного фонда При попытке преступного выведения средств будет включаться блокировка, то есть средства граждан будут сохранены, подчеркнула заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Кроме того, предлагается предоставить фонду при передаче ему арбитражным судом прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями возможность принять решение о реализации прав на переданное имущество, о строительстве (завершении строительства) на полученном земельном участке многоквартирных домов и иных объектов недвижимости или о реализации совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ программ, направленных на строительство (завершение строительства) многоквартирных домов на принадлежащих ему земельных участках с последующей передачей части жилых помещений органам исполнительной власти субъектов РФ.

Также планируется предусмотреть механизм возврата в бюджет субъекта РФ денежных средств, предоставленных ранее фонду в качестве имущественного взноса с целью финансирования мероприятий по восстановлению прав пострадавших граждан. Устанавливается, что в случае реализации фондом прав на имущество полученные денежные средства за вычетом расходов фонда, связанных с реализацией такого имущества, будут распределены между фондом и бюджетом субъекта РФ или публично-правового образования пропорционально размеру софинансирования проекта.



Законопроектом также предлагается установить порядок передачи фонду прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями в случае выплаты возмещения гражданам — членам жилищно-строительного кооператива.