Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги Промсвязьбанка. В частности, долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте повышены до «Ba2» с «Ba3» с сохранением «позитивного» прогноза, базовая оценка и скорректированная базовая оценка кредитоспособности — до «b3» с «caa1». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Повышение оценок собственной кредитоспособности и депозитных рейтингов банка обусловлено трансформацией его бизнес-модели и устойчивым восстановлением прибыльности с конца 2017 года, когда Центробанком была запущена санация кредитной организации, следует из релиза.

Moody's оценивает качество активов ПСБ как слабое. Хотя уровень проблемных кредитов снизился и они хорошо зарезервированы, рост кредитования был очень быстрым с повышением его концентрации на крупных компаниях оборонного сектора. При этом у банка хорошие возможности по абсорбированию убытков, а быстрый рост ссудного портфеля в последние годы поддерживался регулярными капитальными вливаниями от государства через Минфин. В частности, в 2018 году банк получил 25 млрд рублей, в 2019-м — 33,2 млрд, а в декабре 2020-го была зарегистрирована допэмиссия акций банка на 31,8 млрд рублей. Также аналитики указывают на хороший запас ликвидности ПСБ.

Депозитные рейтинги ПСБ на четыре ступени выше оценки его собственной кредитоспособности в связи с очень высокой, с точки зрения Moody's, вероятностью поддержки банка со стороны государства. Это мнение учитывает подконтрольность банка государству, статус ПСБ в качестве системно значимой кредитной организации с высокой долей активов среди десяти крупнейших банков РФ, а также назначенную ему роль опорного банка оборонного сектора.



«Позитивный» прогноз по рейтингам отражает ожидаемое Moody's дальнейшее укрепление бизнес-модели и прибыльности ПСБ на фоне роста его доли в гособоронзаказе (стратегия банка предусматривает увеличение его доли в обслуживании ОПК с 60% в этом году до 70% к 2022-му) при сохранении ключевых показателей кредитоспособности банка в ближайшие 12—18 месяцев.