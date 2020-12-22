Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 72 копейки к предыдущему закрытию и составил 75,52 рубля. С начала торговой сессии было проведено 54,7 тыс. сделок на 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,99—75,6 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 91,875 рубля, увеличившись на 34 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,5 тыс. сделок на 481,6 млн евро по курсам от 91,63 до 92,38 рубля за евро.

Рубль сложно оценивает новые решения США по санкциям, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Так, американское Министерство торговли ввело экспортные ограничения против 45 отечественных компаний. В списке, помимо прочего, еще 58 фирм из Китая, а меры ограничения носят весьма выборочный характер и в текущем виде угрозы для РФ не представляют, но оптимизма тоже с собой не приносят», — комментирует эксперт.

По ее прогнозу, доллар может закрепиться в рамках 75,2—75,75 рубля, евро способен торговаться в диапазоне 91,5—92,5 рубля.