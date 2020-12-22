Продолжительность поиска работы в России для мужчин составляет 6,3 месяца, для женщин — 6,5 месяца, говорится в презентации Росстата «Занятость и безработица в Российской Федерации в октябре 2020 года».

Отмечается также, что доля людей, находящихся в поиске работы менее месяца, сократилась в октябре 2020 года с 13% до 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, а доля тех, кто ищет работу от трех до шести месяцев увеличилась с 21% до 27%. Кроме того, 24% соискателей ищут работу от одного до трех месяцев, 15% — от шести до девяти месяцев (против 9% в прошлом году), почти 10% — от девяти до 12 месяцев (против 8% в прошлом году). При этом доля тех, кто находится в поиске работы 12 месяцев и более, сократилась с 24% до 17% в этом году.

Согласно данным Росстата, доля безработных в возрасте до 25 лет составляет 16%, в возрасте 50 лет и старше — 18%.

Самый высокий высокий уровень безработицы фиксировался в октябре в Ингушетии (31%), Чеченской Республике (23%), Тыве (21,5%), Алтае (16%) и Дагестане (15%). При этом в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, в Москве и Татарстане уровень безработицы имел наименьшие значения (от 2,7% до 3,8%).

Согласно данным Росстата, уровень занятости составил в октябре 58,2%. При этом уровень занятости мужчин в России выше: 66% по сравнению с 52% занятых женщин. Кроме того, занятость городского населения составляет 60% (против 52,5% занятых в сельской местности).



Ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы в октябре 2020 года составил 6,3% (согласно данным выборочного обследования), при этом уровень зарегистрированной безработицы — 4,6%.