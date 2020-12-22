Рейтинговое агентство НКР присвоило Транскапиталбанку кредитный рейтинг «BBB-.ru» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте НКР.

«Бизнес ТКБ характеризуется повышенной склонностью к риску: отношение просроченных кредитов и кредитов с повышенным уровнем риска, рассчитанных в соответствии с методологией НКР (оценка кредитного качества «BB» и ниже), к сумме капитала и резервов превышало 100% на 1 октября 2020 года. Такой уровень обусловлен прежде всего существенным объемом просроченной задолженности на балансе. При этом качество корпоративного портфеля без учета просроченной задолженности оценивается как приемлемое: средняя оценка кредитного качества 30 крупнейших заемщиков составила «BBB». Качество розничного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг оценивается как высокое», — говорится в релизе агентства.

Как пишут аналитики, банк поддерживает приемлемый запас капитала с учетом корректировок НКР. Текущие нормативы достаточности капитала превышают регулятивные минимумы с учетом регулятивных надбавок. Агентство положительно оценивает значительный (на 55%) прирост регуляторного капитала за 2020 год, связанный с пролонгацией субординированного долга и допэмиссией акций, выкупленных новым инвестором.

Агентство отмечает положительную динамику рентабельности банка, однако заметное влияние на итоговую оценку рентабельности оказывают отрицательные результаты прошлых периодов.

Агентство оценивает вероятность экстраординарной поддержки со стороны Банка России как умеренную с учетом доли банковской группы ТКБ на рынке вкладов населения и ее инфраструктурной значимости.



К повышению кредитного рейтинга или улучшению прогноза могут привести выход банка на стабильный положительный уровень рентабельности, снижение склонности к риску, существенное усиление рыночных позиций.



К снижению кредитного рейтинга или ухудшению прогноза могут привести существенное снижение достаточности капитала, в том числе вследствие увеличения стоимости риска, сокращение запаса ликвидности, ухудшение диверсификации бизнеса, а также снижение оценки вероятности экстраординарной поддержки.