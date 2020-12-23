Уровень исполнения расходов федерального бюджета по состоянию на 16 декабря составил 84%, или 19,9 трлн рублей из почти 24 трлн рублей запланированных, пишут «Известия» . Это следует из данных росписи казны, опубликованных на портале Минфина «Электронный бюджет». За 14 дней освоить 4 трлн — фактически нереально, уверены эксперты. По их мнению, показатель исполнения затрат может быть даже ниже прошлогоднего, когда был зафиксирован антирекорд за 12 лет.

Всего на систему нацпроектов в этом году предусмотрено 2,2 трлн рублей из федерального бюджета. Из них освоено 1,8 трлн рублей, или 84%. Самые высокие показатели — у «Демографии», «Науки», «Жилья и городской среды». Меньше всего средств относительно плана освоено по нацпроектам «Цифровая экономика» и «Образование», а также по «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Среди госведомств самые высокие показатели освоения денег из казны — у Минобрнауки, Минобороны и МИДа. Хуже всех с освоением выделенных средств обстоит ситуация у Минтранса, Минцифры и Минэкономразвития. В Минэкономразвития сообщили, что кассовое исполнение расходов по итогам года прогнозируется на уровне 95%. Оно будет неполным из-за отмены мероприятий в связи с ограничениями и благодаря экономии на госконтрактах.

Дефицит федерального бюджета этого года превысил в ноябре 2,5 трлн рублей В октябре показатель равнялся 1,8 трлн рублей.

За весь 2019 год уровень освоения расходов федеральной казны составил 94,2%. Не истрачено было более 1,1 трлн рублей. Счетная палата в своем заключении на итоги реализации бюджета за прошлый год назвала этот показатель антирекордом последних 12 лет.

Близкий к Кабмину источник подтвердил, что в этом году у правительства действительно ожидаются существенные сложности с освоением бюджетных средств. Сейчас, по его словам, готовятся точечные решения, которые позволят подтянуть показатель до конца года, например авансовые выплаты за 2021-й. Все неиспользованные ресурсы будут перенесены в расходы будущего года.

По мнению экспертов, уровень деловой активности снижается, силы брошены на гуманитарную поддержку, а уровень освоения средств в рамках нацпроектов остается недостаточным. Кризис закономерно внес коррективы, удлинив сроки поэтапного введения в эксплуатацию инвестпроектов, но здесь необходимо учесть и объективные ограничения текущего сложного момента, отметили эксперты.