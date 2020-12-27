Покупать подарки на Новый год собираются 89% жителей крупных городов России. При этом 61% респондентов потратит на подарки более 5 тыс. рублей, из них 21% — 10—20 тыс. Таковы результаты опроса Райффайзенбанка, сотрудники которого изучили планы россиян в отношении новогодних подарков.



Согласно исследованию, большинство россиян мечтают о дорогих подарках: в топе лидеров в 2020 году путешествия (13%), автомобиль (13%) или смартфон и другой гаджет (12%). В наименьшей степени на роль подарков мечты претендуют елочные игрушки (1%) и алкоголь (1%).

Однако именно эти подарки россияне дарят близким и друзьям: 22% опрошенных выберут для них алкоголь в качестве новогоднего подарка. Коллегам 28% респондентов собираются подарить елочные игрушки или сувениры, а 17% — алкоголь.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. человек из 13 городов России преимущественно в возрасте 26—45 лет и с ежемесячным доходом более 30 тыс. рублей.

