ВТБ начислит кешбэк до 5% при оплате топлива на АЗС «Газпромнефть» бизнес-картой Mastercard. Акция проходит по всей России до конца января будущего года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«ВТБ совместно с сетью АЗС «Газпромнефть» и Mastercard запустил акцию для клиентов среднего и малого бизнеса «Выгодная заправка с бизнес-картой ВТБ Mastercard». Владельцы бизнес-карт ВТБ могут получать возврат до 5% от суммы заправки», — говорится в релизе.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте и пополнять топливный счет бизнес-картой ВТБ Mastercard. Кешбэк до 5% от суммы пополнения топливного счета на сайте, но не более 5 тыс. рублей в месяц, зачисляется на расчетный счет организации в следующем месяце за отчетным.

Предложение доступно для новых и действующих клиентов, открывших счет и получивших бизнес-карту Mastercard в банке.