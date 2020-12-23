Фондовые торги в России открылись в среду в «красной зоне», показывают данные Московской биржи.

К 10:13 мск индекс Мосбиржи потерял 0,23% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 229,02 пункта. Индекс РТС просел на 0,3% — до отметки 1 347,44.

«В начале сессии российские фондовые индексы… могут вернуться к сдержанной нисходящей динамике ввиду сохранения слабости нефтяных цен и отсутствия веских драйверов для роста, — спрогнозировала перед началом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. — Среда на американских площадках будет интересным с точки зрения макроэкономических событий днем, в связи с чем настроения еще могут измениться по ходу сессии. В остальном последние дни уходящего года выдаются турбулентными в том числе ввиду ралли предыдущих недель и сохранения неопределенности в отношении развития ситуации в мировой экономике».