Большинство (77%) российских компаний не ожидают возвращения к допандемийному уровню доходности бизнеса ранее конца 2022 года, говорится в исследовании HSBC «Навигатор: постковидный синдром. Долгий путь к восстановлению». Считают, что к этому показателю они вернутся не ранее конца 2023 года, 12% респондентов, а 17% ожидают возвращения к докризисному уровню рентабельности до конца этого года. Меньше половины компаний (45%) рассчитывают на рост в ближайшее время более чем на 5%, каждый третий участник опроса (35%) оценивает темпы роста своего бизнеса на уровне меньше 5% в течение ближайшего года, при этом еще 20% ожидают сокращения продаж.

В России 71% компаний, владельцы которых адаптируются к работе в изменяющихся условиях. В целом по миру этот показатель составил лишь 58%. Также российский бизнес активнее зарубежного готов увеличивать инвестиции в развитие — 79% опрошенных планируют увеличить объем инвестиций в развитие бизнеса в течение ближайшего года, по миру этот показатель составил 67%.

Российские компании в 2021 году намерены повысить качество обслуживания клиентов (61%), улучшить управление денежными потоками и капиталом (60%), развитие каналов продаж (57%), повысить квалификацию персонала (55%), выйти на новые рынки (55%). Большинство также планируют сохранить или нарастить объемы инвестиций в технологии.

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Согласно исследованию, 8% компаний во всем мире стали более рентабельны, чем они были до пандемии, а 45% ожидают возвращения к докризисным показателям доходности к концу 2021 года. Еще 28% компаний рассчитывают вернуться к докарантинному уровню доходности до конца 2022 года, 11% организаций — до конца 2023 года, а 6% рассчитывают на 2024 год или позже.

Участники опроса выделяют три фактора, которые, по их мнению, помогут компаниям успешнее развиваться в будущем году: это цифровизация, расширение прав и возможностей сотрудников, приверженность принципам ответственного инвестирования.