Мессенджер Telegram c 2021 года будет монетизироваться за счет платности новых функций, при этом текущие сервисы останутся бесплатными и свободными от рекламы, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем блоге.

По его словам, Telegram приближается к отметке 500 млн активных пользователей. «На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей — и соответствующим расходам. Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку», — отметил он. Дуров добавил, что не планирует продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp.

Опрос: каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством За счет блога 41% планирующих его респондентов рассчитывают зарабатывать существенные деньги, а еще 24% — иметь хотя бы какую-то прибавку к пенсии.

«Тelegram начнет монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения», — написал он.

Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными, сообщил Дуров. «Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу», — отметил Дуров.