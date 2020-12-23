Госдума приняла в третьем чтении закон, инициированный депутатом Антоном Горелкиным, запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления.

Так, согласие субъекта персональных данных является «исключительным правовым основанием» для обработки сведений, сделанных общедоступными. Содержание такого согласия должно включать в себя перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные. Оно может быть предоставлено оператору непосредственно либо с использованием информационной системы Роскомнадзора. Не допускается получение оператором согласия «по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных», уточняется в документе.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о праве требовать удаления персональных данных Согласие субъекта персональных данных является «исключительным правовым основанием» для обработки сведений, сделанных общедоступными.

Закон наделяет субъекта персональных данных правом запрещать неограниченному кругу лиц обрабатывать общедоступную информацию о нем, а также устанавливать условия такой обработки. Также закрепляется обязанность оператора информировать об имеющихся условиях и запретах.

Как ранее пояснял автор инициативы, в случае принятия закона каждый сайт будет обязан спрашивать пользователей, какие данные о них можно опубликовывать и передавать третьим лицам. Невыполнение этого требования повлечет штраф за нарушение обработки персональных данных, предупреждал депутат.