Пороговое значение суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов для взыскания их в суде налоговыми органами с 23 декабря увеличивается с 3 тыс. до 10 тыс. рублей.

Согласно закону, направленному на реализацию отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, увеличение порога взыскания указанных платежей коснется физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, уточняет ТАСС.

Также законом устанавливаются единые для физических лиц и организаций условия направления требований об уплате недоимки и задолженности по пеням и штрафам в том случае, если сумма недоимки не превышает 3 тыс. рублей.



Кроме того, устанавливаются общие правила, согласно которым проценты, начисленные налоговым органом на дату вынесения решения о возврате суммы излишне уплаченного платежа, подлежат уплате плательщику на основании такого решения без соответствующего заявления плательщика.