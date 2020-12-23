Банки традиционно предлагают клиентам подарки, повышенный кешбэк и выгодные ставки к Новому году. Банки.ру изучил праздничные акции для клиентов кредитных организаций из топ-30 по объему вкладов физлиц.

Новогодний кешбэк и бонусы

В этом году много предложений от банков по повышенному кешбэку и бонусам. Например, «Русский Стандарт» анонсирует повышенный кешбэк (до 25—30%) и скидки у партнеров (до 20—25%), ВТБ создал отдельный раздел «Новый год — 2021» со спецпредложениями в онлайн-каталоге «Мультибонуса», а Росбанк до конца года предлагает фиксированный кешбэк в 25% на товары для дома по карте «#МожноВсё» и 10% за все покупки в магазинах группы Inditex по карте Affinity Card.

При этом большинство предложений по повышенному кешбэку предполагает оформление банковского продукта (вклада или кредитной карты) или активных трат. Так, оформившим кредитную карту до конца года Райффайзенбанк обещает вернуть по 100 рублей за каждую декабрьскую покупку на сумму от 1 тыс. рублей, а РНКБ — платить 1% от суммы всех покупок по карте, совершенных до конца следующего года. Промсвязьбанк будет платить дополнительное вознаграждение к базовому кешбэку в размере 10%, но только тем, кто в декабре — январе пополнит или откроет вклад на сумму не мене 300 тыс. рублей и при этом потратит по картам от 50 тыс. рублей. Банк «Санкт-Петербург» вернет новым держателям карт «Мир Пенсионная» до 100% суммы первого совершенного платежа (но не более 300 рублей), а Хоум Кредит Банк будет выплачивать 15% кешбэка за все покупки, сделанные до 31 января 2021 года по дебетовой и кредитной карте через Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

Розыгрыши и лотереи

Некоторые банки добавили элементы розыгрыша к повышенному кешбэку. Так, Всероссийский Банк Развития Регионов разыграет до 100% кешбэка от общей стоимости всех покупок (от 1 тыс. рублей) в декабре, а «Тинькофф» запустил для держателей карт Tinkoff Junior спецпроект, в рамках которого можно будет возместить 20% покупок или полную стоимость (для 50 победителей) в Apple Store и Google Play Market, а также в ресторанах быстрого питания и магазинах игр и приложений.

Лотерея — довольно популярный тип акций среди банков в этом году. Например, ЮниКредит Банк будет дарить по 100 тыс. рублей раз в неделю одному случайному клиенту, оформившему новую дебетовую карту, а банк «Санкт-Петербург» — 10 тыс. рублей каждому десятому клиенту, оформившему кредитную карту. МТС Банк и Совкомбанк разыграют призовой фонд по 1 млн рублей среди держателей действующих карт, но с условием совершения покупок. Акция «Битва снеговиков» с призами от «Уралсиба» также рассчитана на активизацию трат по картам клиентов. Московский Кредитный Банк даже запустил новогоднюю игру-раннер «Успей до курантов», очки в которой можно будет конвертировать в бонусы.

Подарки за друзей

Некоторые банки проводят акцию «Пригласи друга». Так, банк «Санкт-Петербург» обещает 1 тыс. рублей за друга, оформившего по приглашению дебетовую карту и потратившего по ней не менее 1 тыс. рублей. «Тинькофф» проводит сразу две акции: за сработавшую рекомендацию кредитной карты клиент получает двойной бонус — 1,5 тыс. рублей, дебетовой — акцию на счет в «Тинькофф Инвестициях» вдобавок к обычному бонусу.

Сезонные вклады

Новогодние предложения по вкладам с повышенными ставками и ограниченным сроком действия есть у ВТБ, ПСБ, МКБ, Совкомбанка, ЮниКредит Банка, банка «Санкт-Петербург», Почта Банка, ВБРР, РНКБ и «Зенита».

Праздничные кредиты и ипотека

Довольно много новогодних акций связано с кредитными предложениями банков. ВБРР и СМП Банк предлагают сниженную ставку по кредиту наличными и рефинансированию, а Ситибанк — льготный период в 180 дней с момента оформления кредитной карты. ВТБ запустил функцию льготных платежей по автокредитам: в первые полгода заемщик платит только проценты, а погашение основного долга начинается только с седьмого месяца. «Тинькофф» разыгрывает возможность не возвращать долг и не платить проценты для подавших заявку на заем до 21 декабря. «Русский Стандарт» запустит акции по предоставлению беспроцентной рассрочки на покупки у партнеров по кредитным картам, а клиенты Хоум Кредит Банка получат десять месяцев рассрочки на любые покупки у партнеров в течение двух недель с момента оформления карты.

У некоторых игроков есть и специальные «новогодние» предложения по ипотеке. Так, скидку по ставке предлагают Совкомбанк (при покупке жилья на вторичном рынке), ВТБ (на недвижимость от 65 кв. м) и СМП Банк. «Зенит» предоставил скидку в 0,2 процентного пункта по четырем ипотечным программам.

Подарки предпринимателям

Отдельно банки подготовили новогодние акции для предпринимателей. Так, банк «Санкт-Петербург» предлагает открыть расчетный счет до конца года и пользоваться им и корпоративной картой бесплатно в течение трех месяцев, Московский Индустриальный Банк представил тарифный план «Дебют Новогодний» с бесплатным открытием и обслуживанием счета также в течение трех месяцев. «Тинькофф Бизнес» вернет клиентам, подавшим заявку на открытие счета до конца 2020 года, 1% от суммы, которая поступит на соответствующий рублевый расчетный счет до февраля 2021-го.



Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru