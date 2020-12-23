Банк России установил официальные курсы валют на 24 декабря.

Курс доллара вырос на 10,73 копейки, составив 75,4571 рубля (75,3498 рубля на 23 декабря). Курс евро понижен на 8,77 копейки, до 91,9822 рубля (92,0699 рубля на 23 декабря).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 75,37 рубля (минус 54 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 91,92 рубля (минус 31 копейка).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,26—75,85 рубля за доллар и 91,81—92,45 рубля за евро.