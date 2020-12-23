Компания «ЛУКОЙЛ», банк «Открытие» и международная платежная система Mastercard предложили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях. Как следует из релиза банка, опция снятия наличных на заправках предложена впервые в России.

Теперь, оплачивая заправку или любые сопутствующие товары картой Mastercard, клиент АЗС может получить наличные средства одновременно с покупкой. Пилотный проект стартовал при поддержке банка на 400 заправках «ЛУКОЙЛ» в центральных регионах России. В начале 2021 года планируется расширение сервиса на всю сеть автозаправочных станций «ЛУКОЙЛ» в стране.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиенту при оплате покупки картой достаточно попросить оператора АЗС о выдаче наличных. Сумма снятия должна быть кратна 100 рублям, но не может превышать 5 тыс. рублей. Для подтверждения операции потребуется ввести ПИН-код. Список банков, клиентам которых доступен сервис, размещен на сайте Mastercard, указывают в «Открытии». Условия снятия наличных, а также возможную комиссию при операции необходимо уточнять в банке, выпустившем карту.



«Мы намерены активно участвовать в дальнейшем развитии сервиса «Наличные с покупкой», предоставляя его в новых точках продаж в разных городах страны», — сообщил директор департамента эквайринга «Открытия» Александр Дынин. В банке напоминают, что внедрение и распространение этого сервиса признано Банком России социально значимой задачей.

