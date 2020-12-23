В Госдуме прошел второе и третье чтения закон, который расширяет полномочия Фонда защиты прав дольщиков. Регионы смогут использовать объекты незавершенного строительства для обеспечения жильем нуждающихся, поясняется в сообщении нижней палаты российского парламента.

Инициатива направлена на решение проблем обманутых дольщиков. Для этого предлагается предоставить Фонду защиты прав дольщиков право завершать строительство многоквартирных домов и реализовывать готовые жилые и нежилые помещения на земельных участках, переданных фонду по решению арбитражного суда.

Предполагается также дать право фонду совместно с субъектами РФ передавать часть жилых помещений для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан — детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, имеющих невысокий уровень дохода, граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, многодетных семей (имеющих трех и более детей).

Как рассказал председатель ГД Вячеслав Володин, авторы законопроекта предлагают, чтобы фонд имел возможность передавать земельные участки, недостроенные жилые помещения, дома, которые сегодня просто пустуют, разрушаются.

«Это незавершенное строительство можно было бы отдавать в регионы для решения вопросов предоставления и достройки жилья детям-сиротам, многодетным, семьям с детьми-инвалидами, с хроническими больными», — отметил Володин на пленарном заседании Думы.

Кроме того, предлагается предоставить фонду при передаче ему арбитражным судом прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями возможность принять решение о реализации прав на переданное имущество, о строительстве (завершении строительства) на полученном земельном участке многоквартирных домов и иных объектов недвижимости или о реализации совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ программ, направленных на строительство (завершение строительства) многоквартирных домов на принадлежащих ему земельных участках с последующей передачей части жилых помещений органам исполнительной власти субъектов РФ.

Также предусматривается механизм возврата в бюджет субъекта РФ денег, предоставленных ранее фонду в качестве имущественного взноса для финансирования мероприятий по восстановлению прав пострадавших граждан. В случае реализации фондом прав на имущество полученные средства за вычетом расходов фонда, связанных с реализацией такого имущества, будут распределены между фондом и бюджетом субъекта РФ или публично-правового образования пропорционально размеру софинансирования проекта.



Законом также предлагается установить порядок передачи фонду прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями в случае выплаты возмещения гражданам — членам жилищно-строительного кооператива.