Хоум Кредит Банк и VK Pay запустили мини-приложение HomeShop «ВКонтакте». С его помощью пользователи соцсети могут выбрать любой из 100 тыс. товаров партнеров и оплатить через VK Pay, в том числе и в рассрочку без процентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сделать покупку очень просто: откройте HomeShop в каталоге мини-приложений «ВКонтакте» или перейдите по ссылке , выберите нужный товар и способ оплаты (карта или рассрочка), добавьте товар в корзину и оформите заказ. При покупке вы сможете оформить рассрочку VK Pay или использовать рассчитанный заранее лимит, а также выбрать период рассрочки от четырех до 12 месяцев», — говорится в релизе.



Ранее в этом году «ВКонтакте» и Хоум Кредит Банк представили совместный продукт — рассрочку VK Pay. Это первая в России рассрочка, которую можно оформлять и погашать прямо в соцсети — в мини-приложении VK Pay. Оформление полностью проходит онлайн. Оплатить в рассрочку можно любые товары и услуги на сайтах партнеров.

